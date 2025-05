Votate la figlia di una mia amica | la nuova truffa che viaggia via WhatsApp

Una nuova truffa sta colonizzando WhatsApp: molti parmigiani ricevono messaggi che invitano a votare per la figlia di una conoscente, promettendo una borsa di studio come premio. Il problema? Questi messaggi provengono da numeri già salvati in rubrica, rendendo l'inganno ancora più insidioso e portando molte persone a cadere nella trappola.

"Per favore votare per la figlia della mia amica. Il premio principale è una borsa di studio": E' questo il messaggio che molti parmigiani stanno ricevendo tramite WhatsApp. Il messaggio, ed è questa la cosa più insidiosa, arriva da un numero presente in rubrica. Cosi molte persone stanno cadendo.

Cosa riportano altre fonti

Truffa WhatsApp: «Vota la figlia della mia amica». Il messaggio che mette in pericolo l'account e il conto in banca: ecco come proteggersi

msn.com scrive: «Vota la figlia della mia amica» è il testo di un raggiro subdolo che sfrutta la fiducia tra contatti conosciuti per ingannare le vittime e rubare i loro dati. Cliccare sul link contenuto nel ...

“Vota la figlia della mia amica”, ma il messaggio è una truffa: come difendersi

Si legge su informazione.it: è quella che invita a “votare la figlia della mia amica”. Il messaggio arriva tramite WhatsApp da un numero salvato nella propria rubrica, quindi da una persona di fiducia, e invita a ...

«Vota la figlia della mia amica», la truffa su WhatsApp

Da msn.com: Si chiama smishing: una volta che clicchi sul sul link ti vengono sottratti i dati personali e rischi che ti svuotino il conto bancario. Ecco come non farti ingannare Ricevi un messaggio su ...

