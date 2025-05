Von der Leyen | Le sanzioni alla Russia stanno mordendo

Ursula von der Leyen ha sottolineato l'efficacia delle sanzioni imposte alla Russia, evidenziando come esse stiano avendo un impatto significativo. In un contesto di tre anni di unità e determinazione, ha ribadito l'impegno dell'Europa nel sostenere l'Ucraina, lavorando verso un accordo di pace e garanzie di sicurezza. La cooperazione continua è fondamentale per affrontare la crisi attuale.

“Per tre lunghi anni abbiamo dimostrato la nostra unità , la nostra determinazione e una cooperazione ancora maggiore per difendere la sovranità dell’Ucraina, per trovare un percorso verso un accordo di pace e solide garanzie di sicurezza per l’Ucraina. E lungo tutto il percorso la maggior parte dei membri della Comunità Politica Europea ha sostenuto sanzioni severe. 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Von der Leyen: “Le sanzioni alla Russia stanno mordendo”

