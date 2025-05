Volto nell’ostia | il miracolo di Kerala sconvolge il mondo

Un Volto nell’Ostia: Il Miracolo di Kerala che Sconvolge il Mondo Incredulità e meraviglia tra i fedeli durante una celebrazione eucaristica in una chiesa del Kerala, India. L’apparizione del volto di Gesù sull’ostia consacrata ha lasciato tutti senza parole, un evento che il Vaticano ha ufficialmente riconosciuto come miracolo eucaristico. Un evento straordinario nella Chiesa di Cristo Re. Il 15 novembre 2013 è stato un giorno che ha cambiato la storia della chiesa di Cristo Re a Vilakkannur. Durante la messa del mattino, padre Thomas Pathickal notò qualcosa di insolito: una macchia sull’ostia che gradualmente prese la forma di un volto. La figura era chiara e per i presenti non ci furono dubbi: era l’immagine di Gesù, un’apparizione che ha lasciato i fedeli stupefatti. Prodigio del volto di Gesù nell’ostia. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

