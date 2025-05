Volley Perugia in finale di Champions League! Halkbank Ankara travolto sfida polacca per Giannelli e compagni

Perugia conquista la finale di Champions League 2025, travolgendo l'Halkbank Ankara con un netto 3-0 nella spettacolare semifinale alla Atlas Arena di Lodz. Giannelli e compagni hanno dimostrato il loro valore, affrontando ora la sfida decisiva contro una squadra polacca per coronare un sogno europeo. I Block Devils sono pronti a scrivere la storia!

Perugia si è qualificata alla finale della Champions League 2025 di volley maschile, sconfiggendo i turchi dell’Halkbank Ankara con un secco 3-0 (25-23; 25-23; 25-22) nella rovente sfida andata in scena alla Atlas Arena di Lodz (Polonia). I Block Devils hanno fatto valere i favori del pronostico e si sono così meritati la possibilità di andare a battagliare per la conquista del massimo trofeo europeo: l’appuntamento è per domenica 18 maggio (ore 20.05) contro la vincente del derby polacco tra Jastrzebski Wegiel e Aluron Zawiercie in programma domani pomeriggio. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, reduci dalla finale per il terzo posto in Superlega vinta contro Piacenza, hanno raggiunto l’obiettivo della vigilia e ora dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo nella sfida contro i padroni di casa se vorranno mettere le mani sulla Coppa mai conquistata dal sodalizio umbro. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, Perugia in finale di Champions League! Halkbank Ankara travolto, sfida polacca per Giannelli e compagni

