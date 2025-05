Voi due dovete andare via Isola dei Famosi arriva la comunicazione | abbracci e lacrime

Si susseguono i colpi di scena all’ Isola dei Famosi. Nelle ultime ore, dal lontano Honduras sono arrivate notizie tutt’altro che confortanti per i naufraghi. Come già noto, due concorrenti hanno deciso di ritirarsi dal gioco: si tratta di Angelo e Leonardo. Ma non è tutto. Poco fa lo Spirito dell’Isola ha radunato separatamente i gruppi dei Giovani e dei Senatori per comunicare una nuova, durissima decisione. Un messaggio che ha gelato tutti: altri due concorrenti infatti dovranno lasciare la spiaggia. Non si tratta però di un addio definitivo. I due sfortunati naufraghi dovranno trasferirsi per qualche giorno sulla temutissima Isola di Montecristo, un luogo tutt’altro che ospitale. Condizioni proibitive, scarsità di risorse e isolamento: questo il destino provvisorio dei leader dei due gruppi, Omar e Nunzio. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it