Igor Tudor ha inviato un chiaro messaggio a Dusan Vlahovic alla vigilia di Juve-Udinese, sottolineando l'importanza delle ultime due partite per l'attaccante serbo. In conferenza stampa, Tudor ha espresso le sue aspettative per il giocatore, rientrato in campo recentemente, e ha discusso del ruolo cruciale che Vlahovic avrà nel finale di stagione.

Vlahovic Juve: nuovo messaggio di Tudor. Cosa ha detto sull’attaccante serbo a due giorni dall’Udinese. Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa a due giorni da Juve – Udinese. Queste le parole del tecnico bianconero su Dusan Vlahovic, tornato in campo nel finale del big match dell’Olimpico contro la Lazio. VLAHOVIC – «È sempre una grande occasione per tutti. Ha avuto problemi fisici, ora è tornato e ci darà una grande mano fino alla fine». LA CONFERENZA STAMPA DI IGOR TUDOR PRE JUVE UDINESE .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve: nuovo messaggio di Tudor all’attaccante serbo. Ecco cosa si aspetta l’allenatore in queste ultime due partite

