Vlahovic è sempre più destinato all’addio alla Juve | ha mercato in questi due campionati ma c’è un fattore che spaventa i potenziali acquirenti! La situazione

Vlahovic va verso l’addio alla Juventus alla fine della stagione. Piace a questi due campionati, ma c’è un “nodo” che blocca la cessione. Il futuro di Dusan Vlahovic sembra sempre più lontano dalla Juventus. Lo stallo totale sulle trattative per un rinnovo contrattuale, attualmente scadente al 30 giugno del 2026, suggerisce la strada dell’addio piuttosto complicato. Secondo quanto afferma Sport Mediaset, l’attaccante serbo avrebbe mercato in Premier League e in Bundesliga. Ciò che spaventa i potenziali acquirenti è la richiesta d’ingaggio, che si assesta sui 10 milioni di euro. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

