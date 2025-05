Vlahovic Atletico Madrid spunta questa opzione a sorpresa in vista dell’estate! Tutti gli aggiornamenti sul serbo

Vlahovic Atletico Madrid, spunta questa opzione a sorpresa in vista dell’estate! Tutti gli aggiornamenti sul futuro del serbo, in scadenza nel 2026. Le strade di Dusan Vlahovic e del mercato Juventus sembrano destinate a separarsi nel corso della prossima sessione estiva. Senza rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 il serbo lascerà Torino con un anno di anticipo. Sulle tracce del serbo si sarebbe inserito ora anche l’ Atletico Madrid, a caccia di rinforzi in quella porzione di campo. Una posta che potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane, lo riporta la Gazzetta dello Sport. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

