La Vis Pesaro si è affermata come una delle sorprese dei Playoff di Serie C, raggiungendo il secondo turno della fase nazionale. Ora, i tifosi si chiedono dove poter seguire la partita in TV e streaming. Scopri tutte le informazioni utili per non perdere neanche un minuto di questa emozionante sfida!

Una delle rivelazioni di questi Playoff di Serie C è senza dubbio la Vis Pesaro, giunta al secondo turno della fase nazionale dove ora dovrà. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Vis Pesaro-Pescara: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Da calciomercato.com: Una delle rivelazioni di questi Playoff di Serie C è senza dubbio la Vis Pesaro, giunta al secondo turno della fase nazionale dove ora dovrà vedersela col Pescara..

Verso Vis Pesaro-Pescara play off diretta su Rete8: per Dagasso lieve sciatalgia

Scrive rete8.it: Vis Pesaro priva degli squalificati Okoro, Paganini e Pucciarelli. Ben 6 diffidati: Vukovic, Zoia, Bove, Orellana, Cannavò e Ceccacci. In attacco fuori anche Lari (rottura del crociato). Stellone in e ...

La Vis ha la pelle dura: storia di 127 anni di tigna biancorossa. Domenica tutti al Benelli per continuare a sognare: le ultimissime sui biglietti

Da msn.com: Questa Vis ha la pelle dura. E non solo perché c'è chi si è impresso lo stemma biancorosso sull'epidermide. La Vis, vincendo a Rimini dopo il servizio de Le Iene ...

