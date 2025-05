Imola,. 16 maggio 2025 – Nessuna fumata bianca. Ieri l’attesa assemblea dei soci gialloneri non si è tenuta. Lo spiega in una nota alla stampa il presidente Davide Fiumi: “ Stefano Loreti e Renzo Balbo non si sono presentati ieri all’assemblea societaria in sede notarile con Davide e Alessandro Fiumi e Corrado Passera. Un’assenza che ha compromesso ogni tentativo di accordo per riprendere il cammino guidato da Davide Fiumi. Abbiamo ricevuto forte e chiaro il messaggio dei tifosi, che speravano in una fumata bianca e ci siamo presentati puntuali e con le migliori intenzioni, mostrando la più ampia disponibilità al dialogo e alla ricerca di una continuità che però non c’è stata. In questi due anni né lui e né Baldo hanno dimostrato la volontà ai cambiamenti necessari e hanno lasciato sulle nostre spalle ogni sforzo per permettere alla squadra di giocare in Serie B Nazionale. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Virtus Imola, fumata nera: fallito il tentativo di un nuovo accordo