Violento scontro tra un' auto e una moto | due feriti uno è grave

Un violento incidente ha avuto luogo lungo la statale Gardesana Occidentale a Limone sul Garda, con un auto e una moto coinvolti in uno scontro frontale. L'incidente, avvenuto intorno a mezzogiorno, ha provocato due feriti, di cui uno, un motociclista di 70 anni, è in gravi condizioni. Gli aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

Grave incidente lungo la statale Gardesana Occidentale, a Limone sul Garda. Verso mezzogiorno di oggi (venerdì 16 maggio), un’auto e una moto si sono scontrate all’altezza dell’albergo Castell, all’imbocco di una galleria. Ad avere la peggio è stato l’uomo di 70 anni che era in sella all due. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Violento scontro tra un'auto e una moto: due feriti, uno è grave

In moto si scontra con un’auto. Grave un centauro di 37 anni

Segnala msn.com: Carpi, l’incidente tra le vie. Traversa San Giorgio e Bollitora. Il ferito caricato in elisoccorso. e portato al Maggiore di Bologna.

Violento scontro tra scooter e moto: i due centauri portati a Torrette

msn.com scrive: Stavano transitando sulla strada provinciale 30, quella che da Monte Urano scende verso Fermo quando, per cause ancora in ...

Scontro auto scooter, due feriti a Torrette

Segnala ansa.it: Violento impatto tra una moto e uno scooter, i due conducenti trasportati all'ospedale Torrette di Ancona: uno con l'elisoccorso e l'altro in ambulanza. (ANSA) ...

