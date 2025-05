Violento incidente sulla via Emilia di Fombio | due feriti gravi e traffico in tilt

Un violento incidente stradale ha sconvolto la via Emilia di Fombio nel pomeriggio del 16 maggio 2025. Due auto sono state coinvolte in uno scontro che ha causato due feriti gravi e notevoli disagi al traffico, con la viabilitĂ completamente bloccata. Le cause dell'accaduto sono ancora oggetto di indagine.

Fombio (Lodi), 16 maggio 2025 – Scontro tra due auto sulla via Emilia, due feriti. Drammatico incidente, alle 15.30 del 16 maggio, nel comune di Fombio. Due auto si sono scontrate, per cause ancora da chiarire, mentre percorrevano la via Emilia strada statale 9, nel tratto a quattro corsie dell’arteria di traffico, poco distante dal confine con Casalpusterlengo. Si sarebbe trattato di un tamponamento in direzione nord. Allertato dai testimoni, il soccorso sanitario ha mandato sul posto l’automedica e due ambulanze della Croce casalese e della Croce rossa di Codogno, oltre a rinforzi del 118 di Piacenza. Ma per la gravitĂ della situazione, è stato necessario attivare anche l’elisoccorso, presto partito da Milano e atterrato in un punto adiacente al luogo dello schianto. Per l’impatto tra i veicoli, si sono sparsi detriti su parte della carreggiata. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violento incidente sulla via Emilia di Fombio: due feriti gravi e traffico in tilt

Violento incidente sulla via Emilia di Fombio: due feriti gravi e traffico in tilt

Fombio, violento scontro tra due auto, arriva l'eliambulanza

Sbalzato dalla sella dopo lo scontro, un ferito grave sulla via Emilia

