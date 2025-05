Viola il divieto di avvicinamento e sfonda la porta di casa del padre | arrestato dai Carabinieri

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Carpi per aver violato un divieto di avvicinamento. Nonostante un recente provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, ha sfondato la porta dell'abitazione del padre, mettendo a rischio la sicurezza della famiglia. L'episodio risale alla mattina del 15 maggio 2025.

La mattina del 15.5.2025, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno arrestato una persona italiana 32enne perché, nonostante fosse già recentemente sottoposta alla misura cautelare dall’allontanamento dalla casa familiare, si è nuovamente presentata presso l’abitazione nella quale conviveva. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Viola il divieto di avvicinamento e sfonda la porta di casa del padre: arrestato dai Carabinieri

Su questo argomento da altre fonti

Viola più volte il divieto di avvicinamento, 24enne arrestata dai Carabinieri

orvietosi.it scrive: Nella mattinata di giovedì 15 maggio i Carabinieri del Norm della Compagnia di Orvieto hanno tratto in arresto una 24enne, gravata ...

Salerno, viola divieto di avvicinamento: il «brasiliano» Bruno Damiani assolto dalle accuse della ex

Come scrive ilmattino.it: A febbraio scorso, quando l’inchiesta sull’omicidio del sindaco pescatore di Pollica, Angelo Vassallo, si arricchiva di nuovi risvolti giudiziari, Bruno Humberto Damiani, per anni ...

Vìola divieto di avvicinamento alla madre, arrestato 53enne

Secondo grandangoloagrigento.it: Era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia dalla madre, che aveva riferito di essere stata vittima di reiterate vessazioni ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Brescia : Arrestato anziano, spara, si barrica in casa e poi si arrende

Ieri sera a Gavardo, nel bresciano, un anziano è stato arrestato dopo aver sparato alcuni colpi di fucile e barricatosi in casa per tutta la notte.