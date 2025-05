Villetta trasformata in un chiosco dello spaccio arrestato 32enne e denunciato il fratello

I carabinieri di Valverde hanno smantellato un ingegnoso chiosco dello spaccio, camuffato da capanno per attrezzi. Nella operazione, un 32enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti, mentre il fratello 36enne è stato denunciato per concorso. Un intervento che evidenzia il costante impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro il traffico di droga.

🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Villetta trasformata in un "chiosco dello spaccio", arrestato 32enne e denunciato il fratello

