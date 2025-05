Vignali | Il futuro di Parma si costruisce nei quartieri servono qualità urbana e sicurezza

Il futuro di Parma si costruisce nei quartieri, dove qualità urbana e sicurezza sono fondamentali. Pietro Vignali continua il suo tour partecipato, raggiungendo le realtà di Pablo, Golese e San Pancrazio, dopo aver visitato Parma sud, San Leonardo e Oltretorrente. Questo incontro offre l’opportunità di ascoltare i residenti e raccogliere esigenze e suggerimenti per migliorare la città.

Prosegue il partecipatissimo tour nei quartieri di Pietro Vignali, che nella sua quarta tappa ha incontrato residenti e realtà del territorio di Pablo, Golese e San Pancrazio, dopo aver già fatto tappa a Parma sud, San Leonardo ed Oltretorrente. Un'occasione per raccogliere bisogni, denunciare.

Juve, Tudor: “Il futuro si costruisce oggi. Parma? Squadra in forma”

Segnala msn.com: Non programmiamo perché il futuro si costruisce oggi. Il futuro non dà nulla se non ansia”. E allora meglio pensare al Parma e al Tardini: “Mi aspetto una grande gara, loro possono aspettare ...

Sabato sera il Parma ospiterà i campioni in carica della Juventus allo Stadio Ennio Tardini, dopo il pareggio a reti inviolate in casa contro il Cagliari a metà settimana che ha lasciato gli uomini di Fabio Liverani al 14° posto nella classifica di Serie A.