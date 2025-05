Vigna Ada Wine Festival 2025

L'Associazione di Promozione Sociale Park Fest è entusiasta di presentare la quarta edizione del Vigna Ada Wine Festival, che si svolgerà dal 16 al 18 maggio presso Forte Antenne. Questo evento celebrerà l'arte della viticoltura, dando voce a viticoltori e viticoltrici appassionati, impegnati nella produzione di vini di qualità nel rispetto della natura.

L'Associazione di Promozione Sociale Park Fest è lieta di annunciare il ritorno del Vigna Ada Wine Festival per la sua quarta edizione, dal 16 al 18 maggio a presso Forte Antenne. Il festival darà voce ai viticoltori e alle viticoltrici che, con dedizione e rispetto per la natura, producono.

Vigna Ada Wine Festival: A Celebration of Natural Wines

Si legge su ilmessaggero.it: The Association for Social Promotion Park Fest is pleased to announce the return of the Vigna Ada Wine Festival for its fourth edition. From May 16th to 18th, 2025, at the charming Forte Antenne, ...

