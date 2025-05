GROSSETO Sei anni. Tanto è rimasta chiusa la palestra dei Vigili del fuoco alla caserma Carnicelli di Grosseto. Da ieri la struttura, completamente rinnovata, è stata riaperta. All’inaugurazione c’erano tutte le autorità civili e religiose della città. La palestra, edificata nel 1990 insieme alla caserma, dedicata al sommozzatore "Paolo Carnicelli", morto in servizio a 43 anni, è stata per anni una fucina di atleti, protagonisti sotto l’insegna del "Massimo Boni", il gruppo sportivo dei pompieri intitolato alla memoria del 19enne scomparso nel 1990 durante le operazioni di spegnimento di un incendio a Capalbio. "Per noi questa è una giornata importante – ha iniziato il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Roberto Bonfiglio – Il nostro primo pensiero va a Giuseppe Del Brocco, comandante a Grosseto scomparso all’età di 67 anni. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vigili del fuoco, riapre la palestra: "Grazie a Del Brocco e Raschillà"