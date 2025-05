VIDEO | Relazioni filo a filo | al via il nuovo spazio di accoglienza femminile a Modena

A Modena inaugura "Relazioni filo a filo", un nuovo spazio di accoglienza femminile dedicato a ricucire legami e ritrovare l'identità. Promosso dalla Caritas diocesana in collaborazione con il Servizio sociale territoriale, questo progetto rappresenta un'opportunità per costruire nuove prospettive di vita e offrire supporto alle donne in difficoltà.

Un luogo dove ricucire legami, ritrovare sé stesse e costruire nuove prospettive di vita. È questo lo spirito del progetto "Relazioni filo a filo", l'iniziativa di accoglienza femminile promossa da Caritas diocesana in collaborazione con il Servizio sociale territoriale del Comune di Modena.

