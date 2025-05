VIDEO | Quando arte moda e gastronomia incontrano la solidarietà nasce Flowers

...un'unica esperienza sensoriale. "Flowers" unirà artisti, stilisti e chef per sostenere importanti cause sociali, creando un'atmosfera di condivisione e ispirazione. Non perdere l'opportunità di partecipare a questa giornata speciale, dove ogni attimo sarà dedicato alla bellezza e alla solidarietà. Unisciti a noi il 25 maggio per fare la differenza insieme!

Il 25 maggio 2025 il Fuoricittà Countryclub di Modena si trasformerà in un giardino di emozioni, creatività e solidarietà con “Flowers”, l’evento benefico che celebra la bellezza in tutte le sue forme. Dalla tarda mattinata fino a sera, moda, arte, spettacolo e alta cucina si intrecceranno in. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - VIDEO | Quando arte, moda e gastronomia incontrano la solidarietà nasce "Flowers"

Cosa riportano altre fonti

VIDEO | Quando arte, moda e gastronomia incontrano la solidarietà nasce "Flowers"

modenatoday.it scrive: Il 25 maggio 2025 il Fuoricittà Countryclub di Modena si trasformerà in un giardino di emozioni, creatività e solidarietà con “Flowers”, l’evento benefico che celebra la bellezza in tutte le sue forme ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Moda: quali modelli di reggiseno sono adatti alle varie occasioni?

Considerato in assoluto il simbolo della femminilità il reggiseno è un indumento che si è notevolmente evoluto nel corso del tempo, trasformandosi da un semplice accessorio per sorreggere il seno ad un vero e proprio emblema di stile ed eleganza.