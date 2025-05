VIDEO | La scuola dismessa di Cataratti cade a pezzi | Perché non ristrutturarla e destinarla a caserma dei carabinieri?

Nel video, l'ex consigliere comunale Giuseppe Capurro e l'ex presidente di Quartiere Agatino Bonarrigo denunciano il degrado della scuola dismessa di Cataratti. Proponendo di ristrutturarla per trasformarla in una caserma dei carabinieri, sottolineano l'importanza di riutilizzare un edificio costruito con i fondi della legge Falcucci per garantire servizi a una comunità bisognosa.

L'ex consigliere comunale Giuseppe Capurro e l'ex presidente di Quartiere Agatino Bonarrigo intervengono e documentano con un video le condizioni della scuola di Cataratti. "Costruita con i fondi della legge Falcucci, aveva un preciso obiettivo: quello di dare servizi scolastici a una zona in.

