VIDEO | Galati tra attesa e speranze come si presenta la spiaggia pronta ricevere la bandiera blu

...rendere Galati Marina una meta ideale per i turisti. Con una spiaggia finalmente accessibile e pronta a ricevere la bandiera blu, il futuro si preannuncia luminoso. L'attesa è finita e le speranze per una rinascita turistica si intrecciano, promettendo un'estate 2025 all'insegna del relax e del divertimento lungo un litorale rigenerato.

Fino a poco tempo fa parlare di spiaggia a Galati Marina era fantascienza, figuriamoci nominare la bandiera blu. Prima l'accesso al mare era quasi impossibile a causa della lunga barriera di scogli posizionata come intervento d'emergenza. L'estate 2025 invece ha tutte le carte in regola per. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - VIDEO | Galati tra attesa e speranze, come si presenta la spiaggia pronta ricevere la bandiera blu

Potrebbe interessarti su Zazoom

Florida: Bambina di 7 Anni muore travolta dalla sabbia mentre gioca in spiaggia

Una bambina di 7 anni, Sloan Mattingly, ha perso la vita in una tragica circostanza mentre giocava in spiaggia a Lauderdale-by-the-Sea, in Florida.