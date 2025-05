VIDEO | Ecco il luogo in cui ritrovare l' armonia persa otto anni fa a Rigopiano | nasce il Giardino della memoria

Domenica 18 maggio, alle 16, si inaugurerà il Giardino della Memoria a Rigopiano, un luogo dedicato a onorare le 29 vittime della tragedia avvenuta otto anni fa. Questa iniziativa rappresenta un passo verso la riconquista dell'armonia e il ricordo di un dramma che ha segnato profondamente la comunità.

Sarà inaugurato domenica 18 maggio, alle 16, il giardino della Memoria, realizzato a distanza di otto anni dalla tragedia dell'hotel Rigopiano, per non dimenticare le 29 vittime di un dramma senza precedenti. Nella mattina di venerdì 16 maggio, in Regione, il sindaco di Farindola Luca Labricciosa.

