Il vice premier cinese He Lifeng ha espresso la volontà della Cina di collaborare con la Francia per rafforzare il coordinamento negli affari internazionali. L'obiettivo è proteggere un ambiente economico commerciale internazionale caratterizzato da apertura e cooperazione, a beneficio di entrambe le nazioni e della comunità globale nel suo insieme.

Il vice primo ministro cinese He Lifeng ieri ha dichiarato che la Cina e' desiderosa di collaborare con la Francia per rafforzare il coordinamento degli affari internazionali multilaterali e salvaguardare un ambiente economico e commerciale internazionale aperto e cooperativo. He, responsabile cinese del Dialogo economico e finanziario di alto livello tra Cina e Francia, ha formulato queste osservazioni co-presiedendo la 10ma edizione dell'evento, insieme a Eric Lombard, responsabile francese del dialogo e ministro francese dell'Economia, delle Finanze e della Sovranita' Industriale e Digitale. L'anno scorso si e' celebrato il 60mo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Francia e i due capi di Stato hanno raggiunto una serie di importanti consensi sull'approfondimento delle relazioni bilaterali e della cooperazione, ha sottolineato He.

