Si stava godendo una passeggiata serale insieme a un'amica e a Gringo, il suo fedele Boxer, nei pressi della Gelateria Popolare di via Mayer. Tuttavia quei momenti spensierati ben presto si sono trasformati in attimi di paura. Già perché come denunciato dalla madre di Carlotta e dalla stessa. 🔗Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Viale Italia | Interviene per separare i cani ma viene aggredita dall'altra padrona: "Aiutatemi a trovarla, è scappata"