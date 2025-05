Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare l'interno dei tra Nomentana Tiburtina e tra diramazione Roma sud e Appia in esterna Così a tratti tra Appia e diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della A24 code trattoria Tor Cervara Verso il raccordo anulare sulla Colombo code tra via di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia cantieri sul raccordo anulare per lavori di manutenzione dalle 21 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina attive modifiche alla viabilità 3 km 15 e 18 su entrambe le carreggiate tra Cassia Veientana e Flaminia per tutti i dettagli è possibile consultare il nostro sito infomobilità Punto astralspa.it e cambiamo argomento la protezione civile ha diramato un allerta gialla dalla tarda mattinata di domani e per le successive 36 ore per precipitazioni da isolate a Sparse anche a carattere di rovescio o temporale prestare attenzione ed è tutto D'Errico Ascanio da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it

