Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ha rimosso l'incidente sulla A1 roma-napoli tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli permangono comunque code dalla diramazione Roma Sud a Valmontone e code per incidente anche sulla Pontina all'altezza del Raccordo Anulare verso Latina è proprio sulla raccordo anulare in carreggiata interna Ci sono rallentamenti tra Nomentana e Prenestina e tra Cassia e Salaria mentre in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino Ostiense Tra Laurentina e diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra Togliatti Raccordo Anulare verso il raccordo in direzione opposta code tra Portonaccio e tangenziale est coda in uscita da Roma su via Salaria tra Villa Spada e raccordo verso quest'ultimo infine sulla Cristoforo Colombo code tra via Di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia ed è Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio nella regione Lazio

