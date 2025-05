Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sul tratto Urbano della A24 che crea code tra tangenziale est e Tor Cervara Verso il raccordo anulare code per incidente anche sulla via Pontina all'altezza della Raccordo Anulare verso l'ha rimosso invece l'incidente sulla raccordo anulare in interna tra Pisa e Montespaccato Ma sempre in interna Ci sono code per traffico intenso tra Cassia e salari e tra bufalo te a 24 in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud sulla A1 Roma Napoli rallentamenti tra Valmontone e Ferentino verso Napoli o dell'uscita da Roma anche sulla Salaria tra Villa Spada e raccordo anulare la famiglia tra via dei Due Ponti raccordo anulare si sta in coda sul tratto Urbano della A24 tra tangenziale est e Tor Cervara cos'è anche su via Pontina tra Spinaceto e Raccordo Anulare verso il raccordo sulla buco di 3B Di Mezzocammino via di Acilia verso Ostia infine sulla Roma Fiumicino risolto l'incidente tra l'ANSA del Tevere il raccordo anulare coda in direzione centro tra l'ANSA del Tevere il viadotto della Magliana è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2025 ore 16:25