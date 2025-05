Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità aggiornamenti con il traffico in tempo reale servizio della regione Lazio apertura subito un incidente sulla via Pontina sud della capitale altezza Castel Romano in direzione di Latina poi si rallenta sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra Colombo e Tuscolana coda anche in interna altezza labbro e più avanti tra Nomentana e allaccio con la Roma Teramo Per chi percorre invece la via Salaria altezza Villa Spada a causa di un sinistro Ci sono code in uscita dal centro bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco ci rupe dalla redazione di Astral infomobilità e buon viaggio in servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20250516filee6b68d7b-7b2a-406b-b7c6-d942b3a6d6a6viabilita. 🔗Leggi su Romadailynews.it

