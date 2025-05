Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio situazione normalizzata sul tratto Urbano Sulle carreggiate del grande raccordo anulare ad eccezione di rallentamenti per traffico intenso in interna tra Laurentina Appia poi coda in entrata dal raccordo sulla via Flaminia mentre in uscita sulla via Salaria a partire da Villa Spada mentre per lavori Sì stai incolonnati sulla via Appia altezza località Frattocchie nelle due direzioni per il trasporto ferroviario ricordiamo che è stato rinviato lo show in programma per domani sabato 17 maggio è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e dalla sala di Astral infomobilità un servizio nella regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20250516file344011ef-71f5-42b5-92c6-53a0fa3650f9viabilita. 🔗Leggi su Romadailynews.it

