Astral infomobilità un saluto e Bentrovati dalla sala operativa di Astral infomobilità con informazioni con il traffico in tempo reale in apertura l'incidente del comune di Prossedi provincia di Latina sulla Monti Lepini tra Prossedi il Comune di Giuliano di Roma al momento circolazione è tornata regolare andiamo sul grande raccordo anulare codini interno via Pontina a causa di un sinistro mentre si rallenta in esterna tra Laurentina e Tuscolana sul tratto Urbano della Roma Teramo sempre un incidente altezza Portonaccio crea gode in direzione della tangenziale poi altri good in entrata dal raccordo sulla via Flaminia mentre in uscita altre cose sulla via Salaria a partire da Villa Spada Infine per il trasporto ferroviario ricordiamo che è stato rinviato il programma per domani sabato 17 maggio invece da segnalare che sulla linea fl3 oggi venerdì 16 maggio fino alle ore 11:30 alcuni treni regionali possono subire variazione di orario l'imitazione di percorso e sostituzione con bus da Cesano a Roma Ostiense e viceversa vede tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e dalla redazione di Astral infomobilità più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2025 ore 10:25