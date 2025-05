Astral infomobilità Buongiorno e Bentrovati dalla sala di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso come dicono le donne le prime ore di questo mattino sulla rete viaria regionale cosa è sul Raccordo Anulare tra le uscite casiline ape in carreggiata interna poi incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma Teramo dal raccordo anulare fino al bivio della tangenziale est in direzione del centro sulle consolari code sulla via Salaria da Villa Spada a via dei Prati Fiscali se sta situazione sulla via Flaminia sulla Cassia file rispettivamente da corda via Barbarano Romano traffico rallentato sulla via Aurelia dal raccordo fino a via Aurelia Antica in direzione del centro Mentre a sud per i pendolari della via Pontina si rallenta per traffico intenso tra Pomezia via di Trigoria in direzione del raccordo è sempre Verso il raccordo un incidente crea code sulla via Casilina altezza a Tor Bella Monaca Infine per il trasporto ferroviario ricordiamo che è stato rinviato lo Shop programma per domani sabato 17 maggio da segnalare che sulla linea fl3 oggi venerdì 16 maggio dalle ore 9 alle ore 11:30 alcuni treni e regionali possono subire variazioni di orario l'imitazione di percorso e sostituzione con bus da Cesano a Roma Ostiense e viceversa è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e dalla redazione di Astral infomobilità in servizio della Lazio https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2025 ore 07:25