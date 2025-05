Via Provinciale Pisana incendio in un capannone usato come dormitorio | intervengono i vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio, in un capannone lungo la via Provinciale Pisana, utilizzato come dormitorio. I residenti hanno notato dense colonne di fumo e hanno prontamente allertato il 112, che ha inviato sul posto i vigili del fuoco e un’ambulanza per gestire l’emergenza.

Paura in via Provinciale Pisana dove un incendio è divampato all'interno di un capannone nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio. Alcuni residenti della zona hanno visto del fumo provenire dalle strutture e hanno allertato il 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco e un'ambulanza.

