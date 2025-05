Via Padova lo sfratto bloccato dal quartiere | Sono decine le famiglie a rischio

A Milano, il quartiere di via Padova si unisce contro lo sfratto di una famiglia in difficoltà. Con l'udienza rinviata all'11 settembre, le famiglie a rischio hanno quattro mesi per trovare soluzioni senza allontanare i bambini dalla scuola del Trotter. La comunità si mobilita, mostrando solidarietà e determinazione.

Milano – Per ora è tutto rinviato all’11 settembre, ma l’incubo dello sfratto non è cancellato. Quattro mesi di tempo per ripensare la propria vita, organizzarsi e non sradicare i bambini dalla scuola del Trotter. Si sono mobilitati in tanti per la famiglia di quattro persone ( mamma, papà e due bambini) che abita nello stabile di via Padova 76, la cui abitazione - dove vive da dieci anni con un contratto mai registrato - è stata acquistata da una società immobiliare che ha recapitato la lettera di sfratto. Un centinaio le persone che nella mattinata di ieri hanno portato la lor o solidarietà al presidio, sostenuto dal Sicet, sotto l’edificio al centro della disputa. Presidio dal quale sono passati anche rappresentanti delle istituzioni. Una partecipazione che è andata anche al di là delle aspettative del comitato “Abitare in via Padova“, anche perché ci sono decine di altre famiglie nella stessa situazione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Via Padova, lo sfratto bloccato dal quartiere: “Sono decine le famiglie a rischio”

