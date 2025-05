Via libera in Commissione alla proposta di Cittadinanza Onoraria a Don Ciotti

La Commissione consiliare Affari Istituzionali ha dato il via libera, il 12 maggio, alla proposta di conferire la Cittadinanza Onoraria a Don Luigi Ciotti, fondatore dell’associazione Libera. Questo importante riconoscimento arriva dopo l'approvazione da parte della Giunta, sottolineando l'impegno del sacerdote nella lotta contro le mafie e a favore della legalità.

Via libera della Commissione consiliare Affari Istituzionali, nella seduta del 12 maggio, alla proposta di delibera per il conferimento della Cittadinanza Onoraria a Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente dell’associazione Libera. Un passo importante che segue l’approvazione della Giunta. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Via libera in Commissione alla proposta di Cittadinanza Onoraria a Don Ciotti

Approfondimenti da altre fonti

Multe auto, via libera da Eurocamera a flessibilità per 3 anni

Segnala ansa.it: Via libera dall'Eurocamera alla revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 di auto e furgoni.

Cittadinanza, via libera del Senato al decreto. Ecco le novità

msn.com scrive: Le nuove norme prevedono che i discendenti di cittadini italiani, nati all’estero, saranno automaticamente cittadini solo per due generazioni: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia ...

Via libera definitivo del Senato alla legge sulla partecipazione dei lavoratori. Dagli utili ai Cda: cosa cambia

Scrive msn.com: Con il sì dell’Aula del Senato è stata approvata in via definitiva la proposta di iniziativa popolare promossa dalla Cisl sulla partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e cons ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Brexit, arriva il via libera Parlamento britannico

La Camera ha approvato l'accordo commerciale post-Brexit tra il Regno Unito e l'UE, con 521 voti a favore e 73 contrari.