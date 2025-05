Via Episcopio divieto di transito per automezzi superiore a 35 tonnellate

In via Episcopio è stato istituito il divieto di transito per automezzi superiori a 35 tonnellate. Questa misura si aggiunge all'ordinanza precedente, che prevede un senso unico di marcia consentito solo in direzione di discesa verso via Manfredi di Svevia, via Carlo Torre e piazza Manfredi di Svevia.

Ad integrazione della precedente ordinanza – che contempla il senso unico di marcia in via Episcopio con transito dei veicoli ammesso nella sola direzione a scendere verso via Manfredi di Svevia, via Carlo Torre e piazza Manfredi di Svevia – è stato altresì istituito, lungo via Episcopio, il divieto di transito per gli automezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Inoltre vigerà il divieto di sosta sul lato destro della medesima strada.

