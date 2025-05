Via dalla Juve per colpa di Allegri | l’ex racconta tutto

"Dopo sette stagioni indelebili, l'ex calciatore della Juventus svela i retroscena che hanno portato alla sua separazione dal club. Accuse verso il tecnico Massimiliano Allegri e un mancato rinnovo contrattuale segnano la fine di un capitolo, ma non intaccano l'affetto dei tifosi bianconeri, che continuano a riconoscere il suo grande contributo."

L’ex calciatore bianconero svela i retroscena dell’addio al club piemontese: una separazione dovuta ai rapporti con il tecnico toscano Sette stagioni in bianconero e un addio arrivato a parametro zero dopo un mancato rinnovo contrattuale. Nonostante questo l’amore e l’affetto da parte dei tifosi della Juventus non è mai mancato. Evra sull’addio di Dybala: via per il rapporto con Allegri (LaPresse) – calciomercato.it Il feeling tra Paulo Dybala e il popolo bianconero resta speciale. Difficile dimenticare sette anni di successi e di vittorie, anche ora che l’argentino veste la maglia della Roma. La ‘Joya’ non potrà però essere a disposizione neppure per queste ultime uscite stagionali: la sua stagione infatti è ormai terminata da tempo, ma Dybala continua ad essere a fianco della squadra. Il contratto del classe 1993 scadrà nel 2026 e a proposito di addio a parametro zero, un ex compagno di Dybala è tornato a parlare della sua partenza da Torino. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - “Via dalla Juve per colpa di Allegri”: l’ex racconta tutto

Cosa riportano altre fonti

Evra: “Sono rimasto deluso quando Dybala è andato via dalla Juventus, ma aveva qualche problema con Allegri”

Scrive tuttojuve.com: Patrice Evra, ex giocatore della Juventus, ha parlato al canale YouTube Sds e si soffermato sulle qualità del suo ex compagno di squadra Paulo Dybala: "Non molti giocatori hanno il ...

Mercato Juve | Allegri fa piazza pulita: loro 5 li manda via subito!

Segnala juvenews.eu: Tuttavia, se Allegri rimarrà alla Juventus anche nel 2024, farà delle scelte importanti. Juventus, le ultime di calciomercato: in 5 salutano subito Infatti, pare che l’allenatore stia preparando una ...

Brambati: "Giuntoli manda via Allegri mettendo zizzania, dopo Lazio-Juve ha chiamato Gattuso"

Lo riporta msn.com: Come commenta il post-partita di Allegri ... oggi la Juve con lui? Eh beh, dopo quello che ha detto, ossia 'licenziatemi pure oggi'. Non credo che ci siano gli estremi per mandarlo via per ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Juve-Como 3-0 - Mbangula gol al debutto: chi è il baby bianconero

Mbangula scrive la prima pagina importante nella sua avventura bianconera cominciata nel 2021 con l'approdo a Torino.