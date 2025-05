Via Colombo | attraversa la carreggiata durante la sesta tappa del Giro d’Italia Denunciato dalla Polizia di Stato

Attraversa la strada durante il Giro d’Italia con un tubo flessibile: 67enne denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio odierno, personale della Polizia di Stato ha denunciato un 67enne napoletano, con precedenti di polizia, per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, in occasione della sesta tappa del Giro d’Italia, a pochi chilometri dal traguardo, in via Cristoforo Colombo, il 67enne ha attraversato la carreggiata nel momento in cui stavano transitando i ciclisti, impugnando un tubo flessibile. Gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei servizi di ordine pubblico, sono prontamente intervenuti, bloccando il soggetto; lo stesso è stato successivamente denunciato da personale della DIGOS. L'articolo Via Colombo: attraversa la carreggiata durante la sesta tappa del Giro d’Italia. 🔗Leggi su Puntomagazine.it