Via Castellana i ladri usano un' auto per sfondare la vetrina di una tabaccheria ma scatta l' allarme

Nella notte di due giorni fa, una tabaccheria in via Castellana è stata bersaglio di un audace tentativo di furto. I ladri, utilizzando due auto rubate per sfondare la vetrina, si sono trovati costretti a darsi alla fuga a mani vuote quando è scattato l'allarme, abbandonando i veicoli sul posto.

Hanno sfondato la vetrina di un'attività commerciale ma alla fine hanno dovuto cambiare i loro piani fuggendo a mani vuote. Una tabaccheria di via Castellana è finita nel mirino dei ladri che, due notti fa, sono entrati in azione utilizzando due auto rubate che hanno dovuto abbandonare sul posto. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Via Castellana, i ladri usano un'auto per sfondare la vetrina di una tabaccheria ma scatta l'allarme

