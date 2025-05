Via Cairoli investita da un' auto mentre attraversa sulle strisce | 52enne all' ospedale

Paura questa mattina, venerdì 16 maggio, in via Cairoli, dove una 52enne è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali, all'altezza del Carolina Caffè. Immediato l'intervento dei presenti che hanno allertato il 112, portando sul luogo un'ambulanza per soccorrere la donna, trasferita poi in ospedale per accertamenti.

