Cimiteri-giardino, 2 milioni di euro per il restyling di entrambi i campisanti, via al maxi-piano di riqualificazione: nuovo ingresso, bagni per disabili, arredo, vialetti, fontanelle sia a Pioltello che a Limito. Il cantiere appena partito durerà un anno. "L’intervento arriva dopo molti investimenti su queste le strutture messi a bilancio nel tempo – spiega la sindaca Ivonne Cosciotti – Ora, avviamo un’azione complessiva". "Lavori molto attesi e fra i più importanti", aggiunge Claudio Diotti, assessore alla partita. Due i pilastri del progetto, "funzionalità ed estetica - sottolineano gli amministratori –. L’illuminazione sarà completamente rifatta e ci sarà anche una nuova rete di smaltimento delle acque, la sistemazione delle porzioni rovinate di tetto e delle infiltrazioni". La prima tranche di opere è partita nel capoluogo, è in corso la riqualificazione dell’area verde a Nord, oggi incolta. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Via al restyling dei cimiteri . Due milioni, un anno di lavori: "Ambienti degni dei nostri cari"

