A Tirana, durante il sesto vertice della Comunità politica europea, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito che l'Italia non è disponibile a inviare truppe in Ucraina. La sua assenza al mini-vertice con i leader di Francia, Germania, Regno Unito, Polonia e Ucraina ha suscitato attenzione e discussioni nel contesto politico europeo.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Tirana per il sesto vertice della Comunità politica europea (Cpe), ha parlato della sua assenza al mini-vertice del “volenterosi” con Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Donald Tusk e Volodymyr Zelensky. Meloni assente al vertice dei ‘volenterosi’. “Ci tengo a dire una cosa rispetto a questo dibattito sulla mancata presenza italiana nelle riunioni tra Gran Bretagna, Francia, Polonia, Germania e Ucraina: io devo ribadire una cosa che ho già spiegato diverse volte, e cioè che l’Italia ha da tempo dichiarato di non essere disponibile a mandare truppe in Ucraina “, ha dichiarato in un rapido punto stampa la premier ( accolta da Edi Rama con tanto di inchino ). “Non avrebbe senso per noi partecipare a dei formati che hanno degli obiettivi sui quali non abbiamo dichiarato la nostra disponibilità. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vertice Volenterosi a Tirana, Meloni: “Italia non disponibile a invio truppe in Ucraina”

