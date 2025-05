Vertice turco russi e ucraini si incontrano senza Putin e Zelensky

Un'importante svolta si è verificata nel conflitto in corso, con un vertice a Istanbul tra Russia e Ucraina che si svolge senza la presenza di Putin e Zelensky. Questo incontro segna un possibile avvio di negoziati diretti, accompagnato da accordi per uno scambio di prigionieri. Servizio di Alessio Orlandi.

Nel vertice a Istanbul tra Russia e Ucraina sembra muoversi qualcosa. Avviati i passi per preparare un confronto diretto tra Putin e Zelensky, mentre le parti si accordano per uno scambio di prigionieri. Servizio di Alessio Orlandi Vertice turco, russi e ucraini si incontrano senza Putin e Zelensky TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Vertice turco, russi e ucraini si incontrano senza Putin e Zelensky

