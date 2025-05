Vertice difesa E5 riuniti a Roma i big d’Europa

A Roma si svolge il vertice E5, un forum dedicato alla difesa che riunisce i leader di Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. In risposta alle sfide geopolitiche attuali, questo incontro rappresenta un'importante occasione di consultazione e collaborazione tra le potenze europee per affrontare insieme le minacce globali.

