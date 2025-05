Vertice dei volenterosi Meloni assente | Non siamo disponibili all’invio di truppe

In occasione del vertice dei volenterosi a Tirana, volto a sostenere l'Ucraina, Giorgia Meloni non ha partecipato, chiarendo le posizioni italiane. Sottolineando l'assenza di disponibilità all'invio di truppe, Meloni ha voluto precisare la posizione italiana in un contesto internazionale complesso, evidenziando il dibattito riguardo al ruolo dell'Italia nelle decisioni Europee.

Giorgia Meloni non ha preso parte al vertice dei volenterosi, organizzato a Tirana, a sostegno dell’Ucraina. “Ci tengo a dire una cosa rispetto a questo dibattito sulla mancata presenza italiana nelle riunioni tra Gran Bretagna, Francia, Polonia, Germania e Ucraina: io devo ribadire una cosa che ho già spiegato diverse volte, e cioè che l’Italia ha da tempo dichiarato di non essere disponibile a mandare truppe in Ucraina. Non avrebbe senso per noi partecipare a dei formati che hanno degli obiettivi sui quali non abbiamo dichiarato la nostra disponibilità. Credo che sia un fatto di chiarezza e di coerenza”, ha spiegato la presidente del Consiglio in un rapido punto stampa a Tirana a margine dei lavori del sesto vertice della Comunità politica europea. “Dopodiché ovviamente l’Italia che ha sempre sostenuto l’Ucraina e continua a sostenere l’Ucraina nell’ambito di quello che è stato deciso, in ambito Ue e in ambito Onu, continua a partecipare a tutti gli altri tavoli, a tutti gli altri livelli, a tutti gli altri format, a tutte le altre iniziative. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vertice dei volenterosi, Meloni assente: “Non siamo disponibili all’invio di truppe”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vertice Volenterosi a Tirana, Meloni: “Italia non disponibile a invio truppe in Ucraina”

Lo riporta msn.com: La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Tirana per il sesto vertice della Comunità politica europea (Cpe), ha parlato della sua assenza al mini-vertice del “volenterosi” con Emmanuel Macron, Fr ...

Meloni non partecipa al vertice dei “volenterosi” a Tirana: «L’Italia non invierà truppe in Ucraina»

Riporta msn.com: A margine del summit della Comunità politica europea a Tirana, si è tenuto un incontro riservato tra i leader della cosiddetta coalizione dei volenterosi sul conflitto in Ucraina. Presenti Emmanuel Ma ...

Meloni assente al vertice dei “volenterosi” a Tirana: “Noi contro l’invio di truppe, coerenza”. Ma le altre volte era presente

Segnala ilfattoquotidiano.it: Il governo italiano spiega l'assenza di Giorgia Meloni al summit dei leader europei per discutere il sostegno all'Ucraina: 'Siamo coerenti, non manderemo truppe'. Ma fino a oggi era stato presente ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il Prefetto incontra vertice nazionale e provinciale della Misericordia

Il prefetto di Massa-Carrara dottor Claudio Ventrice ha ricevuto vertice nazionale Mareno Barbieri Componente il Consiglio Nazionale delle Misericordie d’Italia ed anche Governatore delle Confraternita di Misericordia di Bagnone e provinciale Fausto Casotti Coordinatore provinciale delle Misericordie Apuane.