La notizia stravolge completamente il Mondiale di Max Verstappen: cambia tutto sulla penalità in gara, l’ufficialità è appena arrivata. Max Verstappen è costretto a inseguire in questo Mondiale 2025. Il pilota olandese della Red Bull, vincitore degli ultimi quattro titoli iridati, ha finora vinto solo un GP, ovvero quello di Suzuka. In classifica Verstappen è a 32 punti dal leader Oscar Piastri e a 16 dall’altro pilota della McLaren, Lando Norris. La McLaren, almeno fino a questo momento, sembra essere la macchina migliore del Circus ma Verstappen è uno che non si arrende così facilmente. Verstappen, penalità in gara: ora è ufficiale – Sportface.it (Instagram Max Verstappen) Tuttavia i tifosi del campione del mondo in carica temono non solo la scuderia di Woking, ma anche le possibili reazioni nervose di Max che già sono emerse nel recente passato. 🔗Leggi su Sportface.it