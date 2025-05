Verso Roma-Milan problemi per Conceicao | in due a rischio forfait

Sarà una penultima giornata di Serie A che, salvo per la gara tra Genoa ed Atalanta, si disputerà integralmente in contemporanea, con i nove match che si disputeranno domenica 18 maggio alle ore 20.45. Appuntamento fondamentale per la Roma, che allo Stadio Olimpico ospiterà il Milan per i penultimi 90 minuti di questo questo campionato, che saranno fondamentali per le residue possibilità dei giallorossi di conquistare la Champions League. La sconfitta con l’Atalanta, arrivata dopo diciannove risultati utili consecutivi, ha infatti fatto perdere terreno rispetto al quarto posto, occupato momentaneamente da Juventus e Lazio. Per poter rimandare tutto all’ultimo turno, la Roma dovrà conquistare i tre punti, battendo un Milan che si presenterà per la seconda volta in pochi giorni nella Capitale dopo la delusione della sconfitta in finale Coppa Italia, con il Bologna che si è imposto per 2-1. 🔗Leggi su Sololaroma.it

