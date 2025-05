Verso Roma-Milan 13 sold out stagionale | anche il settore ospite ai giallorossi

Cresce l’attesa per Roma-Milan, una partita che va ben oltre il valore dei tre punti. Non sarà soltanto l’ultima sfida casalinga della stagione, ma anche – e soprattutto – l’ultima notte all’Olimpico per Claudio Ranieri, che saluterà per sempre i suoi tifosi. E poi, ovviamente, c’è la corsa Champions ancora aperta, che rende la gara decisiva per il destino europeo dei giallorossi. Tutto esaurito per una notte speciale. In virtù di questa combinazione di emozioni e obiettivi, lo Stadio Olimpico sarà gremito in ogni ordine di posto. Oltre 66.000 i tifosi attesi sugli spalti, con il settore ospiti – normalmente riservato ai supporter avversari – che sarà completamente destinato ai romanisti a causa del divieto di trasferta per i tifosi milanisti. Sarà il tredicesimo sold out stagionale e il settantesimo da quando Dan Friedkin è alla guida del club. 🔗Leggi su Sololaroma.it

