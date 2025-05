Verso Parma-Napoli data ed orario conferenza Conte

In vista del match cruciale contro il Parma, Antonio Conte terrà una conferenza stampa per illustrare le ultime novità e le strategie della sua squadra. L’appuntamento è fissato per il giorno precedente alla partita, programmata domenica 18 Maggio al Tardini. Scopriamo insieme data e orario di questo importante incontro mediatico.

Data ed orario della conferenza stampa di Antonio Conte. In vista del match contro il Parma in programma al Tardini domenica 18 Maggio alle ore .

Parma-Napoli la( molto) probabile data ed il(molto probabile) orario.

100x100napoli.it scrive: ma già da qualche giorno da Castelvolturno filtrava l’ipotesi potesse giocarsi sabato 17 maggio alle ore 20.45.

