Verso Nicea nell’anniversario del Concilio Leone XIV incontrerà Bartolomeo

In occasione dell'anniversario del Concilio di Nicea, Leone XIV si prepara a un significativo viaggio in Turchia, dove incontrerà il Patriarca Ecumenico Bartolomeo I. Questo incontro, previsto per domenica e lunedì, sottolinea l'importanza del dialogo ecumenico e della riflessione sulle radici della fede cristiana. Servizio di Paolo Fucili.

Si parla insistentemente di un viaggio del Papa a Nicea, in Turchia, nell’anniversario del Concilio tenutosi nel 325 e convocato dall’Imperatore Costantino. Leone XIV incontrerà sia domenica che lunedì il Patriarca Ecumenico Bartolomeo I. Servizio di Paolo Fucili. Verso Nicea nell’anniversario del Concilio. Leone XIV incontrerà Bartolomeo TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Verso Nicea nell’anniversario del Concilio. Leone XIV incontrerà Bartolomeo

