Verso le elezioni anche Roberto Formigoni a Ravenna per sostenere la corsa del Popolo della Famiglia

In vista delle elezioni del 25-26 maggio, Ravenna ospiterà Roberto Formigoni per sostenere la lista Lega-Pdf-LpRa a favore di Ancisi sindaco. Sabato alle 11.30, presso il comitato elettorale, si svolgerà un incontro per discutere le proposte del Popolo della Famiglia e condividere idee per il futuro della città.

Proseguono gli appuntamenti elettorali per Ravenna in vista del voto del 25-26 maggio. Sabato alle 11.30, presso il comitato elettorale della lista Lega-Pdf-LpRa per Ancisi sindaco, si terrà un incontro cui prenderà parte l'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni. Nell'occasione. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Verso le elezioni, anche Roberto Formigoni a Ravenna per sostenere la corsa del Popolo della Famiglia

Cosa riportano altre fonti

Roberto Formigoni, la sua lussuosa villa in Sardegna va all’asta per 4,2 milioni di euro

Scrive msn.com: Il tutto, per 4,2 milioni di euro. Se a qualcuno interessa, sappia che l’immobile in questione è la lussuosa villa Li Grazii di Roberto Formigoni che è stata messa all’asta. – foto | video ...

Formigoni, in vendita la villa in Costa Smeralda. Ecco il prezzo e la data dell'asta

Segnala affaritaliani.it: Roberto Formigoni, 78 anni, è stato presidente della Regione Lombardia dal 27 giugno 1995 al 18 marzo 2013. Poi è finito al centro di una vicenda giudiziaria che lo ha portato anche in carcere ...

La villa di Roberto Formigoni in Costa Smeralda va all’asta a giugno per 4,2 milioni di euro

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: È partita dal suo porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi, il 19 aprile e, come la sua nave gemella, sta procedendo verso la Sicilia nei tempi previsti. Hebo Lift 10 rimarrà a Termini Imerese ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Biden, ultime ore verso la Casa Bianca

Biden supera Trump anche in Pennsylvania e arriva a 270 grandi elettori. Sempre pi? vicina la Casa Bianca.